Nuovi comandi Alexa | cosa chiedere all’assistente vocale via Amazon Echo o app

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) Quali sono gli ultimiche possono essere richiesti attraverso un dispositivoo attraverso l’app dedicata dell’assistente virtuale? Sempre più italiani ricorrono alla speciale segretaria e dunque potrebbe tornare utile sapere tutto quanto si potrebbe chiederle, in molti momenti della giornata. Per iiziare ad ascoltare musica attraverso un dispositivoo l’app dedicata, invece di riun semplice brano o la traccia di qualche artista ora è possibile domandare “, metti musica simile” per godere di uno specifico genere già in ascolto oppuredirettamente qualdel tipo: “, metti una playlist di jazz”. Per quanto riguarda il gran numero ...