Novara-Dinamo Kazan oggi | orario | tv | programma | streaming Champions League volley femminile 2020-2021

Leggi su oasport

(Di martedì 24 novembre 2020)martedì 24 novembre (ore 17.30) si gioca, match valido per ladi. Al PalaIgor va in scena la prima partita della fase a gironi, si tratta di un incontro di cartello tra le due grandi favorite di questo raggruppamento completato da Olomouc e Chemik Police. La squadra vincitrice otterrà un successo fondamentale nella corsa verso il primo posto in classifica e l’annessa qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Si preannuncia grande spettacolo, anche se purtroppo le piemontesi non potranno avere il sostegno del proprio pubblico contro la fortissima compagine russa.occupa il secondo posto nella ...