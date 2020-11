Notturno | di Gianfranco Rosi | è il film italiano in concorso agli Oscar 2021

(Di martedì 24 novembre 2020), il documentario di, concorrerànella categoria MigliorStraniero Il 25 Aprilesi terrà la novantatreesima cerimonia di premiazione degli Academy Awards presso il Dolby Theatre a Hollywood. La Commissione di Selezione dell’ANICA ha scelto, documentario di, da una lista di venticinque titoli nostrani per rappresentare l’Italia nella categoria MigliorStranieroè riuscito a spuntarla su titoli come Pinocchio, di Matteo Garrone, Favolacce, di Damiano e Fabio D’Innocenzo, Volevo nascondermi, di Giorgio Diritti e La ...

Gianfranco Rosi candidato agli Oscar: il regista italiano presenta oltreoceano il documentario "Notturno" che rappresenterà il nostro paese ...E' "Notturno" di Gianfranco Rosi, il film indicato dall'Anica come candidato italiano per il Premio Oscar come Migliore Film Straniero. La pellicola prenderà parte alla competizione per entrare nella ...