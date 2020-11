"Non possiamo dire che il vaccino non avrà effetti fra 10 anni" (Di martedì 24 novembre 2020) “Non c’è farmaco e non c’è vaccino su cui possiamo dire a priori ‘non mi farà male tra 10 anni’. La penicillina ha molte più probabilità di avere effetti collaterali rispetto ad un vaccino”. Detto questo, “Appena sarà disponibile il vaccino contro il coronavirus, lo farò”. A dirlo è Massimo Galli, responsabile di malattieinfettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto durante la trasmissione Uno Mattina. Galli ritorna sul problema relativo alla carenza di dati relativi ai vaccini in produzione sottolineato in principio da Andrea Crisanti, difeso dall’infettivologo: “Ha la mia stima, la sua reazione è stata legittimata dal fatto che questa ridda di notizie non sta facendo bene alla causa. In questo ambito bisogna difendere il concetto di fondo: la ricerca sta ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) “Non c’è farmaco e non c’èsu cuia priori ‘non mi farà male tra 10’. La penicillina ha molte più probabilità di averecollaterali rispetto ad un”. Detto questo, “Appena sarà disponibile ilcontro il coronavirus, lo farò”. A dirlo è Massimo Galli, responsabile di malattieinfettive dell’ospedale Sacco di Milano, intervenuto durante la trasmissione Uno Mattina. Galli ritorna sul problema relativo alla carenza di dati relativi ai vaccini in produzione sottolineato in principio da Andrea Crisanti, difeso dall’infettivologo: “Ha la mia stima, la sua reazione è stata legittimata dal fatto che questa ridda di notizie non sta facendo bene alla causa. In questo ambito bisogna difendere il concetto di fondo: la ricerca sta ...

