Nokia 8.3 5G, lo smartphone di fascia medio-alta sbarca finalmente in Italia (Di martedì 24 novembre 2020) Nokia si è finalmente decisa a portare sul mercato Italiano il suo primo smartphone 5G: Nokia 8.3, annunciato a marzo scorso ma poi slittato più volte, anche a causa dell'emergenza sanitaria mondiale. Lo smartphone è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G, che dovrebbe assicurare delle ottime prestazioni nonostante non sia la proposta top di gamma del produttore di San Diego. Il chip è abbinato a 6 o 8 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD. Nokia ha posto particolare attenzione anche al comparto fotografico. Sono quattro le fotocamere posteriori disposte a cerchio: sensore principale da 64 Megapixel, affiancato da un grandangolare da 12 megapixel, un sensore di profondità da 2 Megapixel con ottiche ZEISS e ...

