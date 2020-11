No, George Soros non è stato arrestato «per interferenza elettorale» nelle elezioni USA (Di martedì 24 novembre 2020) Il 23 novembre il blog LiberaMenteServo ha pubblicato un articolo dal titolo «George Soros arrestato per interferenza elettorale, in custodia federale». Nel testo si legge che l’imprenditore e filantropo Soros sarebbe in custodia federale a Philadelphia (Pennsylvania) con l’accusa di aver commesso «una serie di gravi crimini prima delle elezioni statunitensi». Come prova viene fornita l’immagine di un presunto atto di accusa, datato 15 ottobre 2020, nei confronti di George Soros aperto nel distretto occidentale della Pennsylvania. Questa è una notizia falsa. Come hanno verificato diversi siti fact-checking statunitensi (qui e qui) non esiste alcun riscontro ufficiale dell’incriminazione e dell’arresto di George ... Leggi su facta.news (Di martedì 24 novembre 2020) Il 23 novembre il blog LiberaMenteServo ha pubblicato un articolo dal titolo «arreper, in custodia federale». Nel testo si legge che l’imprenditore e filantroposarebbe in custodia federale a Philadelphia (Pennsylvania) con l’accusa di aver commesso «una serie di gravi crimini prima dellestatunitensi». Come prova viene fornita l’immagine di un presunto atto di accusa, datato 15 ottobre 2020, nei confronti diaperto nel distretto occidentale della Pennsylvania. Questa è una notizia falsa. Come hanno verificato diversi siti fact-checking statunitensi (qui e qui) non esiste alcun riscontro ufficiale dell’incriminazione e dell’arresto di...

