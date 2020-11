Nigeria choc, sequestrato il fratello del ministro dell’agricoltura (Di martedì 24 novembre 2020) Nigeria, rapito il fratello del ministro dell’agricoltura. L’uomo era nell’abitazione di famiglia quando all’improvviso degli uomini armati hanno fatto irruzione prelevandolo con la forza. choc in Nigeria: il fratello minore del ministro dell’agricoltura, il politico Alhaji Muhammad Sabo Nanono è stato rapito. Al momento non si conoscono i sequestratori e nessun gruppo ha rivendicato l’azione, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020), rapito ildel. L’uomo era nell’abitazione di famiglia quando all’improvviso degli uomini armati hanno fatto irruzione prelevandolo con la forza.in: ilminore del, il politico Alhaji Muhammad Sabo Nanono è stato rapito. Al momento non si conoscono iri e nessun gruppo ha rivendicato l’azione, L'articolo proviene da Inews.it.

infoitsport : Obodo rapito in Nigeria: il racconto choc dell’ex calciatore - frapietrella : #Obodo choc. L’ex Fiorentina, Udinese, Perugia, Lecce è stato rapito in Nigeria per la seconda volta: “Chiuso nel b… -