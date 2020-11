Niccolò Fraschini: il consigliere che vuole riaprire tutto perché si salvano solo “poche migliaia di vecchietti” (Di martedì 24 novembre 2020) Niccolò Fraschini, è consigliere comunale di Pavia, eletto nella lista civica di centrodestra ‘Pavia Prima – Fracassi Sindaco’. In queste ore alcune sue frasi su Facebook in cui incita a riaprire tutto perché per salvaguardare gli anziani si rovina la vita dei giovani sta sollevando molte polemiche: “Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani, per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita, nel lungo termine, a un sacco di giovani” scrive Fraschini Le frasi, apparse su Facebook, in cui Fraschini rispondeva a un commento chiudevano con un “è ora di riaprire, W Darwin!” inneggiando presumibilmente alla selezione naturale perno degli studi del grande scienziato e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020), ècomunale di Pavia, eletto nella lista civica di centrodestra ‘Pavia Prima – Fracassi Sindaco’. In queste ore alcune sue frasi su Facebook in cui incita aper salvaguardare gli anziani si rovina la vita dei giovani sta sollevando molte polemiche: “Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani, per salvare pochedi vecchietti stiamo rovinando la vita, nel lungo termine, a un sacco di giovani” scriveLe frasi, apparse su Facebook, in cuirispondeva a un commento chiudevano con un “è ora di, W Darwin!” inneggiando presumibilmente alla selezione naturale perno degli studi del grande scienziato e ...

