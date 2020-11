Nel 2021 il salto verso il nuovo digitale terrestre: 9 milioni di televisori non sono pronti (Di martedì 24 novembre 2020) (foto: Getty Images)Nel 2019 in Italia sono stati rottamate 1 milione di tv a tubo catodico, ma contemporaneamente ci stiamo preparando al passaggio al nuovo standard del digitale terrestre, il Dvb-T2. Questo è lo scenario un po’ schizofrenico rilevato dall’associazione Hd Forum Italia (Hdfi), l’organismo di filiera che riunisce venticinque aziende leader nel settore dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni, in un suo incontro sul futuro del settore. Switch-off La televisione digitale terrestre rappresenta un servizio di interesse generale che sta per compiere un grande salto tecnologico: dal Dvb-T di prima generazione al Dvb-T2, entro il 2022. Tutto è iniziato il primo gennaio 2020 con il cambio di alcune frequenze e conseguente ri-sintonizzazione da parte degli ... Leggi su wired (Di martedì 24 novembre 2020) (foto: Getty Images)Nel 2019 in Italiastati rottamate 1 milione di tv a tubo catodico, ma contemporaneamente ci stiamo preparando al passaggio alstandard del, il Dvb-T2. Questo è lo scenario un po’ schizofrenico rilevato dall’associazione Hd Forum Italia (Hdfi), l’organismo di filiera che riunisce venticinque aziende leader nel settore dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni, in un suo incontro sul futuro del settore. Switch-off La televisionerappresenta un servizio di interesse generale che sta per compiere un grandetecnologico: dal Dvb-T di prima generazione al Dvb-T2, entro il 2022. Tutto è iniziato il primo gennaio 2020 con il cambio di alcune frequenze e conseguente ri-sintonizzazione da parte degli ...

matteorenzi : Nel 2021 celebreremo l’anniversario della scissione di #Livorno con un grande evento con tanti giovani, dove invite… - RaiUno : Il primo trailer di #Leonardo con #AidanTurner, #MatildaDeAngelis, #FreddieHighmore e la partecipazione straordinar… - elenabonetti : Per l'#assegnounico e universale le risorse ci sono, chi dice il contrario non sa o sbaglia. È una misura di forte… - fisco24_info : Pensioni: sorpasso delle anzianità su «Quota 100». Ora si attende la fuga dalla scuola: Negli ultimi quattro mesi l… - crosta_giovanni : RT @JTelmont_: Nel 2021 celebreremo alla Leopolda l'anniversario della Rivoluzione d'ottobre. Inviteremo grandi ospiti come Juan Guaido ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2021 Rivalutazioni pensioni: cosa accadrà nel 2021? Novità in legge di Bilancio Orizzonte Scuola Mercati, lockdown infinito: "Stiamo fallendo"

Flash mob dei bancarellai del centro e del Piazzale Michelangelo: "Non lavoriamo da marzo, ma continuiamo a pagare le tasse" ...

Le Panzacchi traslocano al Palazzo della cultura

di Zoe Pederzini Una soluzione, anche se provvisoria, per gli alunni delle diciotto classi delle medie Panzacchi di Ozzano. L’amministrazione comunale ha presentato la fattibilità sulla sede provvisor ...

Flash mob dei bancarellai del centro e del Piazzale Michelangelo: "Non lavoriamo da marzo, ma continuiamo a pagare le tasse" ...di Zoe Pederzini Una soluzione, anche se provvisoria, per gli alunni delle diciotto classi delle medie Panzacchi di Ozzano. L’amministrazione comunale ha presentato la fattibilità sulla sede provvisor ...