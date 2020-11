Nedved | “I ragazzi seguono Pirlo | stiamo migliorando In Europa non si può sottovalutare niente”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 24 novembre 2020) Il vicepresidente bianconero Pavelha parlato così a Juventus TV prima della gara col Ferencvaros: “Dobbiamo cercare di conquistare i tre punti e fare una bella prestazione, vogliamo dare continuità ai risultati, in Champions non ci sono momenti per recuperare.Cosa significherebbe archiviare stasera il discorso qualificazione? Diciamo che non è un peso, ma è bello giocare queste partite. Ci aspettano nove gare a breve, non giocare le prossime due di Champions sotto pressione ci aiuterebbe a concentrarci. Innon deviniente, dobbiamo essere molto concentrati. Contro il Cagliari si è visto che istanno seguendo l’allenatore., non si possono assimilare subito tutte le cose che chiede il mister. Io ero contento già per la prestazione ...