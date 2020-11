Napoli, l’iniziativa “Il Tampone solidale e il Tampone sospeso” si sposta a Scampia (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani, 25 novembre, parte la seconda tappa dell’iniziativa “Il Tampone solidale e il Tampone sospeso”. Il luogo scelto è la Parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo in piazza della Libertà a Scampia. Nei giorni di mercoledì e giovedì verranno effettuati i “tamponi sospesi”, ovverosia gratuiti, mentre il terzo giorno quelli “solidali” al costo di 15 euro. Abbassato il prezzo rispetto a quello precedente di 18 euro grazie alla collaborazione di diverse farmacie che hanno aderito all’iniziativa. Chiunque voglia potrà supportare il progetto con libere donazioni. Si potrà accedere al Tampone tramite prenotazione ed i test verranno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Domani, 25 novembre, parte la seconda tappa del“Ile il. Il luogo scelto è la Parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo in piazza della Libertà a. Nei giorni di mercoledì e giovedì verranno effettuati i “tamponi sospesi”, ovverosia gratuiti, mentre il terzo giorno quelli “solidali” al costo di 15 euro. Abbassato il prezzo rispetto a quello precedente di 18 euro grazie alla collaborazione di diverse farmacie che hanno aderito al. Chiunque voglia potrà supportare il progetto con libere donazioni. Si potrà accedere altramite prenotazione ed i test verranno ...

ces_ue : RT @EuropeDirectNA: ????Nemmeno con un fiore: il 25-11 iniziativa per la Giornata l’eliminazione della violenza contro le donne. ????? @europa… - EuropeDirectNA : ????Nemmeno con un fiore: il 25-11 iniziativa per la Giornata l’eliminazione della violenza contro le donne. ?????… - neapel6774 : @gayit Bellissima iniziativa. L'ho proposta al direttore del Parco di Capodimonte di Napoli...per ora non ha accolto..vedremo - cinziapalcani : RT @sruotolo1: #secondaondata #Covid_19 A #Napoli nel quartiere della #Sanità è nata, qualche giorno fa, l’iniziativa del tampone sospeso… - CommercioDi : La Camera di Commercio di Napoli, confermando il suo impegno a sostegno della lotta contro il femminicidio, sarà il… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’iniziativa Una mamma crea il «tablet sospeso» per gli studenti senza un computer Buone Notizie