Napoli, le attese in Circum diventano un documentario al Torino Film Festival (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Na Cosa Sola” è il titolo del documentario, ideato dal regista napoletano Giovanni Sorrentino, che racconta le vite di alcuni passeggeri in attesa della Circumvesuviana. Mercoledì 25 novembre sarà proiettato al Torino Film Festival. “L’idea – racconta il regista – è nata mentre attendevo, anche quaranta o cinquanta minuti, il treno che mi portava a casa, osservavo le persone che come me aspettavano. Così ho deciso di percorrere altre stazione, quelle più deserte, e raccontare le attese di tutti”. Il suo è un viaggio, della durata di 24 minuti, nel quale le stazioni sono descritte secondo un’ottica corale, con un’attenzione particolare ad alcuni luoghi cari all’autore, come la stazione di Ponticelli. Il sentimento che più emerge dal ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Na Cosa Sola” è il titolo del, ideato dal regista napoletano Giovanni Sorrentino, che racconta le vite di alcuni passeggeri in attesa dellavesuviana. Mercoledì 25 novembre sarà proiettato al. “L’idea – racconta il regista – è nata mentre attendevo, anche quaranta o cinquanta minuti, il treno che mi portava a casa, osservavo le persone che come me aspettavano. Così ho deciso di percorrere altre stazione, quelle più deserte, e raccontare ledi tutti”. Il suo è un viaggio, della durata di 24 minuti, nel quale le stazioni sono descritte secondo un’ottica corale, con un’attenzione particolare ad alcuni luoghi cari all’autore, come la stazione di Ponticelli. Il sentimento che più emerge dal ...

rep_napoli : Le attese in Circumvesuviana nel doc in concorso al Torino Film Festival [aggiornamento delle 12:52] - larougeeee : RT @mattinodinapoli: Napoli, le attese in Circumvesuviana nel documentario in concorso al Torino Film Festival - mattinodinapoli : Napoli, le attese in Circumvesuviana nel documentario in concorso al Torino Film Festival - manuel94189515 : Non aspettare le attese , osserva , ragiona , e fai quello che vuoi nella tua vita.! ?? #buongiorno #goodmorning… - TMW_radio : ??? #Maracanà @Perri57 ??? «Il #Napoli ha una rosa straordinaria e sta rispettando le attese. Il #Milan ha bisogno… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli attese Napoli, le attese in Circumvesuviana nel documentario in concorso al Torino Film Festival Il Mattino Le attese in Circumvesuviana nel doc in concorso al Torino Film Festival

"Na Cosa Sola" del regista napoletano Giovanni Sorrentino è in selezione nella categoria "Italiana Corti": "L'idea ...

Covid, il volontario delle ambulanze: “Privati trasportano positivi, è un caos a scapito dei deboli”

Malati di Covid o di altre patologie che chiamano disperati perché abbandonati a casa senza assistenza, e un business, quello delle ambulanze private, che sembra allargarsi con l’evolversi della pande ...

"Na Cosa Sola" del regista napoletano Giovanni Sorrentino è in selezione nella categoria "Italiana Corti": "L'idea ...Malati di Covid o di altre patologie che chiamano disperati perché abbandonati a casa senza assistenza, e un business, quello delle ambulanze private, che sembra allargarsi con l’evolversi della pande ...