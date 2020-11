Napoli, il Comune non chiarisce se domani le scuole riaprono. Parla l’assessore (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – domani in Campania si torna tra i banchi di scuola, almeno per quanto riguarda asili nido, scuola dell’infanzia e prima elementare. Ma a Napoli, a meno di 24 ore, si aspetta ancora l’ufficialità del Comune sul da farsi. Alla vigilia del rientro in classe sono ancora tante le domande senza risposta da parte di Palazzo San Giacomo che non ha ancora ben chiarito la decisione presa dall’amministrazione comunale. “La Regione ha stabilito la riapertura e i comuni possono chiudere le scuole – racconta l’assessore all’Istruzione del comunale di Napoli Annamaria Palmieri, intervenendo su Radio Crc. “Ci sono 3 cose da fare – chiarisce Palmieri -. Chiederemo i dati dello screening, a Napoli soprattutto se ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoin Campania si torna tra i banchi di scuola, almeno per quanto riguarda asili nido, scuola dell’infanzia e prima elementare. Ma a, a meno di 24 ore, si aspetta ancora l’ufficialità delsul da farsi. Alla vigilia del rientro in classe sono ancora tante le domande senza risposta da parte di Palazzo San Giacomo che non ha ancora ben chiarito la decisione presa dall’amministrazione comunale. “La Regione ha stabilito la riapertura e i comuni possono chiudere le– raccontaall’Istruzione del comunale diAnnamaria Palmieri, intervenendo su Radio Crc. “Ci sono 3 cose da fare –Palmieri -. Chiederemo i dati dello screening, asoprattutto se ...

