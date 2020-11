Napoli, guarda la Real Sociedad: David Silva si fa male e rischia lungo stop (Di martedì 24 novembre 2020) Grana in casa Real Sociedad: David Silva non prenderà parte ai prossimi impegni di Europa League e campionato e potrebbe essere a rischio anche per la gara contro il Napoli di dicembre. Ad annunciare il guaio fisico per il calciatore è la stessa società attraverso un comunicato stampa.David Silva infortunatocaption id="attachment 1055475" align="alignnone" width="594" Real Sociedad David Silva (getty images)/captionDa quanto emerge dalla nota pubblicata dal club spagnolo sui social e sul sito ufficiale, David Silva si sarebbe fatto male nell'ultima gara di campionato in Liga contro il Cadice e avrebbe riportato una lesione di primo grado al bicipite ... Leggi su itasportpress (Di martedì 24 novembre 2020) Grana in casanon prenderà parte ai prossimi impegni di Europa League e campionato e potrebbe essere a rischio anche per la gara contro ildi dicembre. Ad annunciare il guaio fisico per il calciatore è la stessa società attraverso un comunicato stampa.infortunatocaption id="attachment 1055475" align="alignnone" width="594"(getty images)/captionDa quanto emerge dalla nota pubblicata dal club spagnolo sui social e sul sito ufficiale,si sarebbe fattonell'ultima gara di campionato in Liga contro il Cadice e avrebbe riportato una lesione di primo grado al bicipite ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli guarda Napoli, guarda la Real Sociedad: David Silva si fa male e rischia lungo stop ItaSportPress Tuttosport – Napoli, ritorno al passato: si produce ma non si realizza. I problemi evidenziati contro il Milan

Qual è stato il problema del Napoli contro il Milan? Questo l'interrogativo più grande dopo la sconfitta rimediata contro i rossoneri.

Napoli-Roma: presentazione della partita

Big match domenica sera al San Paolo tra il Napoli, desideroso di riscattarsi dalla brutta sconfitta con il Milan, e la Roma, che vuole continuare a volare.

