Napoli, Gattuso minaccia lo spogliatoio: «O si cambia o vado via» (Di martedì 24 novembre 2020) La sconfitta del Napoli contro il Milan potrebbe lasciare pesanti strascichi nello spogliatoio azzurro. Gattuso furente con la squadra Incredibile retroscena svelato dal Corriere dello Sport con protagonista Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli ha avuto un accesissimo confronto con la squadra azzurra dopo la sconfitta contro il Milan. Dopo la terza sconfitta in casa e soprattutto dopo il terzo sfogo pubblico di Gattuso in un mese, nello spogliatoio del San Paolo è andato in scena un confronto squadra-allenatore talmente intenso e pieno di botta e risposta, che a un certo punto Rino ha finanche paventato l’ipotesi di una separazione. Il tecnico avrebbe detto: “O si cambia o vado via”. L’indomani, a Castelvolturno, sarebbe andato in scena ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) La sconfitta delcontro il Milan potrebbe lasciare pesanti strascichi nelloazzurro.furente con la squadra Incredibile retroscena svelato dal Corriere dello Sport con protagonista Rino. Il tecnico delha avuto un accesissimo confronto con la squadra azzurra dopo la sconfitta contro il Milan. Dopo la terza sconfitta in casa e soprattutto dopo il terzo sfogo pubblico diin un mese, nellodel San Paolo è andato in scena un confronto squadra-allenatore talmente intenso e pieno di botta e risposta, che a un certo punto Rino ha finanche paventato l’ipotesi di una separazione. Il tecnico avrebbe detto: “O sivia”. L’indomani, a Castelvolturno, sarebbe andato in scena ...

