Napoli | de Magistris | “Valuteremo chiusura delle scuole dopo verifica dello screening su docenti e alunni”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 24 novembre 2020) Sulla ripresa della didattica in presenza perdell'infanzia e prime classielementari "ci riserviamo ogni decisione all'esito delladei dati"sue alunni "che ci devono essere rappresentati in maniera analitica, così come disposto nell'ultima ordinanza regionale". L'articolo .