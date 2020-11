Napoli, Ancelotti e l’acquisto richiesto (e non fatto) per il salto di qualità (Di martedì 24 novembre 2020) Quella di Ancelotti al Napoli è stata una parentesi funesta di cui molte parti rimangono tutt’oggi poco chiare. Ciò che però sembra chiaro è che spesso il tecnico di Reggiolo non è stato accontentato sul mercato. L’ex tecnico del Milan aveva infatti fatto due nomi precisi per il salto di qualità della propria rosa. Uno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Quella dialè stata una parentesi funesta di cui molte parti rimangono tutt’oggi poco chiare. Ciò che però sembra chiaro è che spesso il tecnico di Reggiolo non è stato accontentato sul mercato. L’ex tecnico del Milan aveva infattidue nomi precisi per ildidella propria rosa. Uno L'articolo

dinosq : - Brutta prestazione. - Sconfitta. - Scontro nello spogliatoio. - Analisi sulla rosa. - Accettazione della realtà.… - wess14jay : Vorrei un parere sincero: Voi quando venne Ancelotti, come stavate? Felici? Tristi? Io lo ammetto, ero stra triste… - nellomarrazzo : @sscnapoli Così come quella tra Allan, Mertens, Insigne ed Ancelotti? Avete cominciato con Allan, finite con Isnign… - Torrenapoli1 : Ancelotti rappresenta il passato, un passato molto amaro, che vorrei tentare di dimenticare Gattuso è l’allenatore… - NapoliGc : @GMStargazing @salvatorino860 @Amenadiel83 @sscnapoli ancelotti li giustificava e non era buono, gattuso li cazzea… -