Muore di Covid a 36 anni, immenso dolore per Michele Izzo che lascia moglie e figli

Il Covid l'ha portato via a soli 36 anni strappandolo alla famiglia e agli amici di Arpaia nel Beneventano: un dolore immenso per la moglie e i figli piccoli di Michele Izzo. È morto da solo nell'ospedale dove era ricoverato da 28 giorni Michele Izzo, padre di due bambini piccoli. Il 36enne era ricoverato nel

Ultime Notizie dalla rete : Muore Covid Muore a 67 anni, era positivo al Covid. La rabbia del figlio Il Tirreno Natale, Anef-Federturismo: “Con piste chiuse muore l’economia della montagna”

Covid-19: muore un 53enne di San Salvatore Telesino

L'allarme di Anef e Federturismo: un Natale con le piste chiuse darà il colpo di grazia all’intera economia della montagna.Ancora una vittima del Covid nella Valle Telesina. Ieri è toccato a Cerreto Sannita, oggi si è spento un 53enne che lavorava presso il Comune di Puglianello.