Motomondiale più forte del Covid | segnali di ottimismo e ripartenza

Con il perentorio successo del 25enne portoghese Miguel Oliveira in sella alla Ktm si è chiusa sullo splendido circuito assolato di Portimao la anomala stagione MotoGP 2020. Stagione stravolta dal ...

dianatamantini : MOTOGP - Fabio Quartararo, solo 14° nell'ultimo GP per guai tecnici e fisici. 'Una brutta stagione.' Guarda a Crutc… - corsedimoto : MOTOGP - Fabio #Quartararo, solo 14° nell'ultimo GP per guai tecnici e fisici. 'Una brutta stagione.' Guarda a… - motosprint : #Crutchlow: “Deluso dal risultato, ma contento di finire. Non ce la faccio più” ????? - motosprint : #MotoGP #Portogallo, #Dovizioso: “Mi sento più leggero, ma anche incazzato” ???? - corsedimoto : MOTOGP - La storia tra #Dovizioso e #Ducati si chiude col 4° posto mondiale: adesso Dovi può concentrarsi sul futur… -

