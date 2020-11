Morto padre Giandomenico Mucci, il ricordo di Accrocca: “Uomo di fede cristallina” (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAlla notizia della morte di padre Giandomenico Mucci s.i. avvenuta a Roma ieri, 23 novembre 2020 all’età di 82 anni, abbiamo raccolto alcune considerazioni dell’arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca. “Il padre Giandomenico Mucci era uomo di fede cristallina: da vero gesuita, ha sempre mostrato, nei riguardi della Chiesa, un’indefettibile fedeltà. Studioso di ecclesiologia, di storia della teologia e della santità, come docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia meridionale ha trasmesso a generazioni di studenti un pensiero nitido, mai cedevole alle mode del momento, fedele alla grande tradizione ecclesiale e, nel contempo, aperto al nuovo. Membro del Collegio degli Scrittori de ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAlla notizia della morte dis.i. avvenuta a Roma ieri, 23 novembre 2020 all’età di 82 anni, abbiamo raccolto alcune considerazioni dell’arcivescovo di Benevento mons. Felice. “Ilera uomo dicristallina: da vero gesuita, ha sempre mostrato, nei riguardi della Chiesa, un’indefettibileltà. Studioso di ecclesiologia, di storia della teologia e della santità, come docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia meridionale ha trasmesso a generazioni di studenti un pensiero nitido, mai cedevole alle mode del momento,le alla grande tradizione ecclesiale e, nel contempo, aperto al nuovo. Membro del Collegio degli Scrittori de ...

