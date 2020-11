Morto Christophe Dominici, il rugbysta sfidò l’Italia nel 6 Nazioni (Di martedì 24 novembre 2020) Morto Christophe Dominici, ala della Francia che per diverse volte era stato anche avversario dell’Italia nel 6 Nazioni di rugby Il mondo del rubgy, non solo quello francese, piange uno dei suoi grandi protagopnisti a cavallo tra gli anni Novanta e l’inizio del secolo attuale. A 58 anni è Morto oggi Christophe Dominici, storica ala L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020), ala della Francia che per diverse volte era stato anche avversario delnel 6di rugby Il mondo del rubgy, non solo quello francese, piange uno dei suoi grandi protagopnisti a cavallo tra gli anni Novanta e l’inizio del secolo attuale. A 58 anni èoggi, storica ala L'articolo proviene da Inews.it.

