Morti per Legionella, il Nas ha sequestrato due padiglioni del Policlinico di Bari: cinque dirigenti indagati (Di martedì 24 novembre 2020) Quattro pazienti uccisi dalla Legionella contratta mentre erano ricoverati. Per questo i carabinieri del Nas hanno sequestrato, con facoltà d'uso, due interi padiglioni del Policlinico di Bari – Chini e Asclepios – perché "infetti da batteri di Legionella". Il decreto di sequestro preventivo è stato disposto nell'ambito di una indagine sui decessi, avvenuti tra il 2018 e il 2020. Nell'inchiesta sono indagati cinque dirigenti del Policlinico, per i reati di omissione di atti d'ufficio e morte come conseguenza di altro delitto. Nel registro degli indagati sono stati iscritti il direttore generale Giovanni Migliore, il direttore sanitario del Policlinico, Matilde Carlucci, il direttore ...

