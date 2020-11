"Mississippi Burning", un Gene Hackman che non domina il film: lo abita (Di martedì 24 novembre 2020) Mississippi Burning Tv, TV2000 ore, 21.10 Con Gene Hackman, Willem Dafoe e Frances Mc Dormand. Regia di Alan Parker. Produzione USA 1988. Durara: 2 ore e 08 LA TRAMA Primi anni sessanta. Kennedy si sta battendo per far approvare una legge sui diritti civili, ma nel profondo Sud l'opposizione è durissima anzi feroce. Tre attivisti del Mississipi sono barbaramente assassinati. Una squadra dell'FBI mandata sul posto per individuare e arrestare gli assassini cozza contro un muro di ostile omertà. Per fortuna i due capi della spedizione sono tipi tosti: un agente di aspetto e d'intenzioni kennedyane e un ex sceriffo che in quell'inferno razzista ci guazza da sempre. Sarà lui, andando a letto colla moglie di uno uno dei killers a individuare i colpevoli e a ripulire quell'angolo di Mississippi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020)Tv, TV2000 ore, 21.10 Con, Willem Dafoe e Frances Mc Dormand. Regia di Alan Parker. Produzione USA 1988. Durara: 2 ore e 08 LA TRAMA Primi anni sessanta. Kennedy si sta battendo per far approvare una legge sui diritti civili, ma nel profondo Sud l'opposizione è durissima anzi feroce. Tre attivisti del Mississipi sono barbaramente assassinati. Una squadra dell'FBI mandata sul posto per individuare e arrestare gli assassini cozza contro un muro di ostile omertà. Per fortuna i due capi della spedizione sono tipi tosti: un agente di aspetto e d'intenzioni kennedyane e un ex sceriffo che in quell'inferno razzista ci guazza da sempre. Sarà lui, andando a letto colla moglie di uno uno dei killers a individuare i colpevoli e a ripulire quell'angolo di. ...

MISSISSIPPI BURNING Tv, TV2000 ore, 21.10 Con Gene Hackman, Willem Dafoe e Frances Mc Dormand. Regia di Alan Parker. Produzione USA 1988.

