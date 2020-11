Ministro Boccia: “No agli spostamenti durante le feste. Stagione sciistica? Non ci sono le condizioni” (Di martedì 24 novembre 2020) Il Ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, ospite de ‘La Vita in Diretta’ su Rai1, ha negato categoricamente la possibilità di effettuare degli spostamenti durante le festività natalizie: “Di certo io sono fermamente contrario a spostamenti come quelli che ci sono stati nell’estate. Stagione sciistica? Oggi le Regioni hanno consegnato un’informativa, linee guida che saranno discusse quando si valuterà insieme se ci sono le condizioni per aprire, ora queste condizioni non ci sono. Valuteremo nel prossimo Dpcm se ci sono condizioni per fare cosa, come e quando”. “Discutere di cenoni e feste con 600-700 morti al giorno lo trovo davvero fuori luogo. Mai come in ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Ildegli affari regionali, Francesco, ospite de ‘La Vita in Diretta’ su Rai1, ha negato categoricamente la possibilità di effettuare deglile festività natalizie: “Di certo iofermamente contrario acome quelli che cistati nell’estate.? Oggi le Regioni hanno consegnato un’informativa, linee guida che saranno discusse quando si valuterà insieme se cile condizioni per aprire, ora queste condizioni non ci. Valuteremo nel prossimo Dpcm se cicondizioni per fare cosa, come e quando”. “Discutere di cenoni econ 600-700 morti al giorno lo trovo davvero fuori luogo. Mai come in ...

