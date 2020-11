Milano-Perugia, Superlega 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di martedì 24 novembre 2020) L’Allianz Milano ospita la Sir Safety Conad Perugia: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il recupero dell’ottava giornata di andata della Superlega 2020/2021. Perugia torna subito in campo per riscattare la sconfitta incassata a Monza, la prima della stagione. La squadra meneghina invece deve difendersi dagli attacchi di Vibo Valentia per confermare il terzo posto in classifica. L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports, oltre che su MyCujoo e sul canale YouTube Eleven Sports. Inoltre, Sportface.it offrirà una diretta ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) L’Allianzospita la Sir Safety Conad: eccoe come vedere intv eil recupero dell’ottava giornata di andellatorna subito in campo per riscattare la sconfitta incassata a Monza, la prima della stagione. La squadra meneghina invece deve difendersi dagli attacchi di Vibo Valentia per confermare il terzo posto in classifica. L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile insulla piattaforma a pagamento Eleven Sports, oltre che su MyCujoo e sul canale YouTube Eleven Sports. Inoltre, Sportface.it offrirà una...

