Milano, morta la donna accoltellata insieme alla figlia dal genero (Di martedì 24 novembre 2020) È morta la donna accoltellata in casa insieme alla figlia dal genero, tragico epilogo del dramma familiare consumatosi in un appartamento di via Lambruschini, a Milano, il 22 novembre scorso. Le vittime sarebbero state colpite nel sonno con decine di fendenti e ad agire sarebbe stato un 66enne, operaio in pensione. Accoltella moglie e suocera, morta l’anziana Non ce l’ha fatta la donna di 92 anni accoltellata in casa, insieme alla figlia 62enne, nella mattinata del 22 novembre scorso. Troppo gravi le ferite causate da oltre 20 coltellate, al torace e all’addome, che non le avrebbero dato scampo. Ad agire, secondo la ricostruzione finora ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 24 novembre 2020) Èlain casadal, tragico epilogo del dramma familiare consumatosi in un appartamento di via Lambruschini, a, il 22 novembre scorso. Le vittime sarebbero state colpite nel sonno con decine di fendenti e ad agire sarebbe stato un 66enne, operaio in pensione. Accoltella moglie e suocera,l’anziana Non ce l’ha fatta ladi 92 anniin casa,62enne, nella mattinata del 22 novembre scorso. Troppo gravi le ferite causate da oltre 20 coltellate, al torace e all’addome, che non le avrebbero dato scampo. Ad agire, secondo la ricostruzione finora ...

fanpage : “Ai miei piedi ciò che mi restituiscono di mia madre. Non posso nemmeno buttarmi a capofitto su quegli abiti per se… - zazoomblog : Milano morta la donna accoltellata insieme alla figlia dal genero - #Milano #morta #donna #accoltellata - Pino__Merola : Milano, accoltella moglie e suocera: morta la 92enne - RedazioneLaNews : #Milano Accoltellata dal genero ex operaio: morta per le ferite - AnsaLombardia : Accoltella moglie e suocera:morta 92enne. L'aggressione a Milano; figlia in condizioni stabili | #ANSA -