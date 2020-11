Milan, Ibrahimovic punta il Parma ma potrebbe tornare prima: le ultime (Di martedì 24 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic dovrà stare fuori almeno 3 settimane dopo la lesione al bicipite femorale: ecco quando potrà tornare in campo Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Questo hanno evidenziato gli esami strumentali a cui si è sottoposto Zlatan Ibrahimovic nella giornata di ieri. Una mazzata per lui e per tutto il Milan, che per almeno 3 settimane dovrà fare a meno del suo totem. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da oggi inizieranno le terapie a Milanello (al momento non sono previsti rientri in Svezia), armandosi di pazienza e fiducia. Zlatan potrebbe fare rientro per Milan-Parma del 13 dicembre. Significherebbe saltare Lilla, Fiorentina, Celtic, Samp e Sparta Praga. Un dazio oneroso, certo, ma quanto meno il calendario in campionato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Zlatandovrà stare fuori almeno 3 settimane dopo la lesione al bicipite femorale: ecco quando potràin campo Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Questo hanno evidenziato gli esami strumentali a cui si è sottoposto Zlatannella giornata di ieri. Una mazzata per lui e per tutto il, che per almeno 3 settimane dovrà fare a meno del suo totem. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da oggi inizieranno le terapie aello (al momento non sono previsti rientri in Svezia), armandosi di pazienza e fiducia. Zlatanfare rientro perdel 13 dicembre. Significherebbe saltare Lilla, Fiorentina, Celtic, Samp e Sparta Praga. Un dazio oneroso, certo, ma quanto meno il calendario in campionato ...

OptaPaolo : 0 - Nel 2020 il Milan non ha mai perso nelle nove partite giocate senza Zlatan Ibrahimovic (6V, 3N) - la percentual… - AntoVitiello : Partita devastante di Theo #Hernandez, oltre all'alieno #Ibrahimovic (per lo svedese problema muscolare, nelle pros… - AntoVitiello : Il #Milan vince una gara difficilissima a #Napoli, tre punti che pesano come un macigno. Grazie alle prodezze di… - sportli26181512 : Milan, Tuttosport in prima pagina: 'Ahi Ibra!': Anche l'edizione odierna di Tuttosport pone l'accento in prima pagi… - MilanWorldForum : Milan: il KO di Ibra cambia il mercato? Le news -) -