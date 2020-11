Michelle Hunziker a FqMagazine: “Sono stata vittima di stalking e ho denunciato. Bisogna sempre denuciare” (Di martedì 24 novembre 2020) Michelle Hunziker da anni è in prima linea per la difesa delle donne. In occasione della giornata contro la violenza delle donne che si terrà il 25 novembre, la conduttrice in una diretta Facebook de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti ha raccontato la sua personale esperienza. “Anni fa sono stata vittima di stalking e ho denunciato – ha raccontato Michelle –, la polizia però aveva le mani legate perché non c’erano ancora le leggi che potessero tutelarci in tal senso. Quindi arrestavano lo stalker, lo interrogavano e poi tornava in libertà. Nel 2005 quindi sono stata costretta a prendere una guardia del corpo. Però voglio che sia chiara una cosa per tutte le donne: ricevere violenza di qualsiasi tipo che sia psicologica o fisica non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020)da anni è in prima linea per la difesa delle donne. In occasione della giornata contro la violenza delle donne che si terrà il 25 novembre, la conduttrice in una diretta Facebook de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti ha raccontato la sua personale esperienza. “Anni fa sonodie ho– ha raccontato–, la polizia però aveva le mani legate perché non c’erano ancora le leggi che potessero tutelarci in tal senso. Quindi arrestavano lo stalker, lo interrogavano e poi tornava in libertà. Nel 2005 quindi sonocostretta a prendere una guardia del corpo. Però voglio che sia chiara una cosa per tutte le donne: ricevere violenza di qualsiasi tipo che sia psicologica o fisica non è ...

