Michelle Hunziker a FqMagazine: “A All Together Now si vincono 50mila euro e non un contratto discografico, non ci si prende sul serio” (Di martedì 24 novembre 2020) Michelle Hunziker è al timone per il terzo anno consecutivo di “All Together Now”, in onda il mercoledì sera in prima serata su Canale 5. “I concorrenti sono persone normalissime che hanno solo voglia di divertirsi. vincono un premio in denaro di 50mila euro, che fa comodo a tutti in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, e non un contratto discografico. Quindi ci si prende meno sul serio”. “Il nostro è un programma leggero, spensierato e pulito – ci ha raccontato Michelle Hunziker –. Il pubblico in questo momento ha bisogno proprio di questo, di un grande momento di karaoke. Un po’ come quando con gli amici si andava in un bar a fare l’aperitivo e si cantava assieme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020)è al timone per il terzo anno consecutivo di “AllNow”, in onda il mercoledì sera in prima serata su Canale 5. “I concorrenti sono persone normalissime che hanno solo voglia di divertirsi.un premio in denaro di, che fa comodo a tutti in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, e non un. Quindi ci simeno sul. “Il nostro è un programma leggero, spensierato e pulito – ci ha raccontato–. Il pubblico in questo momento ha bisogno proprio di questo, di un grande momento di karaoke. Un po’ come quando con gli amici si andava in un bar a fare l’aperitivo e si cantava assieme ...

ilfattovideo : Michelle Hunziker a FqMagazine: “A All Together Now si vincono 50mila euro e non un contratto discografico, non ci… - Italia_Notizie : Michelle Hunziker a FqMagazine: “Sono stata vittima di stalking e ho denunciato. Bisogna sempre denuciare” - clikservernet : Michelle Hunziker a FqMagazine: “Sono stata vittima di stalking e ho denunciato. Bisogna sempre denuciare” - Noovyis : (Michelle Hunziker a FqMagazine: “Sono stata vittima di stalking e ho denunciato. Bisogna sempre denuciare”) Playh… - ilfattovideo : Michelle Hunziker a FqMagazine: “Sono stata vittima di stalking e ho denunciato. Bisogna sempre denuciare” -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Michelle Hunziker si racconta: da All Together Now all’impegno a favore delle donne – LA DIRETTA Il Fatto Quotidiano All Together Now, si entra nel vivo della gara

All Together Now 2020: puntata 25 novembre: le anticipazioni. La padrona di casa, Michelle Hunziker, racconterà la gara dei 9 concorrenti rimasti accompagna dalla presenza speciale dei giudici.

All Together Now – La musica è cambiata: nuovo appuntamento mercoledi' 25 novembre, in prima serata su Canale 5

Dopo il successo della scorsa settimana, mercoledì 25 novembre in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con “All Together Now – La musica è cambiata”. Alla guida dello show musicale, prodotto ...

All Together Now 2020: puntata 25 novembre: le anticipazioni. La padrona di casa, Michelle Hunziker, racconterà la gara dei 9 concorrenti rimasti accompagna dalla presenza speciale dei giudici.Dopo il successo della scorsa settimana, mercoledì 25 novembre in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con “All Together Now – La musica è cambiata”. Alla guida dello show musicale, prodotto ...