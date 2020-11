“Mi vuole picchiare…”. Fuori dal GF Vip l’accusa choc a Maria Teresa Ruta (Di martedì 24 novembre 2020) Ancora una volta ciò che accade all’interno del ‘Grande Fratello Vip’ ha degli strascichi anche all’esterno della casa. Vi abbiamo infatti raccontato dell’affondo dell’ex gieffino Fulvio Abbate, che ha deciso di adire le vie legali contro Francesco Oppini: “Mi scrivono che Oppini ed altri dentro la casa del Grande Fratello starebbero ancora dicendo male di me, sostenendo che io facevo discorsi da maniaco sessuale. Bene, mi piacerebbe che mi segnalaste in quali punti ciò è avvenuto, perché ho deciso di querelarlo”. E poi: “I miei legali sono stati già avvisati, aspetto che mi facciate queste segnalazioni, anche perché non lo guardo il Grande Fratello Vip, ho altro da fare, grazie”. Adesso a finire nel mirino è la concorrente Maria Teresa Ruta, la quale starebbe parlando moltissimo di un discusso personaggio famoso, che è venuto a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Ancora una volta ciò che accade all’interno del ‘Grande Fratello Vip’ ha degli strascichi anche all’esterno della casa. Vi abbiamo infatti raccontato dell’affondo dell’ex gieffino Fulvio Abbate, che ha deciso di adire le vie legali contro Francesco Oppini: “Mi scrivono che Oppini ed altri dentro la casa del Grande Fratello starebbero ancora dicendo male di me, sostenendo che io facevo discorsi da maniaco sessuale. Bene, mi piacerebbe che mi segnalaste in quali punti ciò è avvenuto, perché ho deciso di querelarlo”. E poi: “I miei legali sono stati già avvisati, aspetto che mi facciate queste segnalazioni, anche perché non lo guardo il Grande Fratello Vip, ho altro da fare, grazie”. Adesso a finire nel mirino è la concorrente, la quale starebbe parlando moltissimo di un discusso personaggio famoso, che è venuto a ...

