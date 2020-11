“Mi sono svegliato e le ho accoltellate”: il racconto dell’uomo che ha quasi ucciso moglie e suocera (Di martedì 24 novembre 2020) . L’operaio in pensione di 66 anni che domenica all’alba a Milano ha accoltellato la moglie e la suocera, riducendole in fin di vita, è stato interrogato a lungo dagli inquirenti. Le due donne sono ricoverate in condizioni gravissime. L’aggressore, che ha cercato a sua volta di togliersi la vita, è piantonato in ospedale. La sua furia cieca non ha risparmiato nemmeno il gatto di casa. “Mi sono svegliato e ho accoltellato mia moglie e mia suocera”. Una furia cieca e apparentemente senza un perché, che non ha risparmiato nessuno, raccontata così davanti agli inquirenti da Giuseppe Bianco, 66 anni, arrestato per il tentato omicidio della consorte di 62 anni e della madre di lei, 92enne. Le due donne si trovano da ieri mattina in ospedale in gravissime ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 24 novembre 2020) . L’operaio in pensione di 66 anni che domenica all’alba a Milano ha accoltellato lae la, riducendole in fin di vita, è stato interrogato a lungo dagli inquirenti. Le due donnericoverate in condizioni gravissime. L’aggressore, che ha cercato a sua volta di togliersi la vita, è piantonato in ospedale. La sua furia cieca non ha risparmiato nemmeno il gatto di casa. “Mie ho accoltellato miae mia”. Una furia cieca e apparentemente senza un perché, che non ha risparmiato nessuno, raccontata così davanti agli inquirenti da Giuseppe Bianco, 66 anni, arrestato per il tentato omicidio della consorte di 62 anni e della madre di lei, 92enne. Le due donne si trovano da ieri mattina in ospedale in gravissime ...

