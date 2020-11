MGW-X | Il meglio dell’eSport italiano nell’Intel Showdown

Leggi su tuttotek

(Di martedì 24 novembre 2020) Durante la MGW-X ilsi darà battagliaIl più importante eventodedicato al mondo dei videogiochi è giunto alla sua decima edizione. Quest’anno la manifestazione assumerà un’importanza ulteriore vista l’esplosione che gli sport elettronici stanno finalmente avendo nel nostro paese in termini di popolarità. L’Intel, sponsorizzato da Buddybank, sarà un’occasione imperdibile per unire il fascino della MGW-X con ilche l’eSportha da offrire. Diversi titoli e giocatori famosi non lasceranno di certo gli spettatori più affamati di spettacolo a bocca asciutta! Il toptricolore sarà protagonista dell’Intel...