Meteo Italia | fra gelate in pianura e tepore sui monti

(Di martedì 24 novembre 2020) Un campo di alta pressione ha di nuovo conquistato l’, a parte una residua instabilità all’estremo Sud. Siamo dinanzi all’ennesimo capovolgimento, dopo l’irruzione fredda del weekend. Nonostante il ritorno del sole, l’aria rimane pungente soprattutto nelle ore notturne ed il primo mattino. Ghiaccio su pianure e valliL’aria fredda affluita dal Nord Europa aveva portato il primo assaggio d’inverno nella scorsa settimana. Ora questa massa d’aria fredda è rimasta per così dire intrappolata al suolo sulle pianure del Nord e le vallate del Centro. Per tale ragione, le nottate sono molto fredde confino in. Sulla Val Padana si continuano a registrare valori spesso sottozero. Tuttavia, salendo poco di quota, la situazione di capovolge con clima ben più mite in montagna non solo a quote medie, ma ...