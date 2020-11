Mercogliano | scuole chiuse fino a dicembre | D’Alessio firma l’ordinanza

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Il sindaco di, Vittorio, ha disposto,al 52020, la sospensione delle attività didattiche in presenza delledi ogni ordine e grado presenti sul territorio cittadino. La decisione scaturisce da una valutazione articolata della situazione epidemiologica locale, dall’incrocio dei dati comunicati all’Ente dall’ASL, dall’andamento del contagio nella fascia della popolazione coinvolta nell’attività scolastica e dalla necessità di contenere la mobilità e la socialità che inevitabilmente la riapertura delledeterminano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La Regione sblocca asili e prime elementari. Domani si torna a scuola. Ma in Irpinia prevale la prudenza. Mentre si è ancora in attesa di conoscere la decisione del sindaco ...