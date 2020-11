(Di martedì 24 novembre 2020) Secondo l’ultimo report della prestigiosa società di studi diStrategy Analytics, il produttore cinesesi sarebbe sostanzialmente preso, scalzando la connazionale Huawei dal podio, dove fino allo scorso anno occupava stabilmente il secondo o il terzo posto: una crisi del colosso cinese dovuta con molta probabilità anche alle vicissitudini legate all’embargo posto dagli Stati Uniti che, tra le altre cose, vieta agliHuawei di poter utilizzare i servizi Google, compreso il Play Store. Un divieto che ha indubbiamente pesato molto sulle scelte dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda glidalla fascia media in su, in cui gli utenti sono giustamente più pignoli e pretenziosi. Il risultato è basato sui dati di vendita dei primi cinque mercati europei più ...

clikservernet : Mercato Smartphone: Xiaomi conquista l’Europa, resiste solo Samsung - Noovyis : (Mercato Smartphone: Xiaomi conquista l’Europa, resiste solo Samsung) Playhitmusic - - AppleRTweet : RT @IDCItaly: Tra un #lockdown e l'altro, il mercato europeo degli #smartphone è riuscito a far segnare una #crescita, rivela IDC. Le conse… - IDCItaly : Tra un #lockdown e l'altro, il mercato europeo degli #smartphone è riuscito a far segnare una #crescita, rivela IDC… - CauduroGabriele : #Samsung #GalaxyA21s Recensione : Quad-camera a buon mercato Il Samsung Galaxy A21s è un dispositivo di fascia medi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Smartphone

HDblog

Stocard, il portafoglio digitale leader in Europa, inaugura il servizio di pagamento Stocard Pay in Italia ed in altri tre paesi europei: Francia, Germania e Pa ...Secondo Gartner nel terzo trimestre sono continuate a scendere le vendite di smartphone (-5,7%)?ma gli analisti sono ottimisti per le vacanze natalizie ...