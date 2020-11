Melayro Bogarde, il Milan tenta il colpo di mercato sfidando il Barcellona (Di martedì 24 novembre 2020) L’ottimo avvio stagionale del Milan ha sorpreso praticamente tutti. Ispirati da uno Zlatan Ibrahimovic che sta vivendo una seconda, devastante, giovinezza, Stefano Pioli ha portato la compagine rossonera al primo posto della classifica dopo otto partite di Serie A disputate. L’affermazione in casa del Napoli (1-3 il finale) ha reso ancor più autorevole un bisbiglio che, adesso, si è tramutato in un vociare di mercato: i Milanesi possono competere per lo scudetto o, più semplicisticamente, potrebbero entrare nel lotto delle pretendenti. I tre presi in Campania sono stati griffati anche da Jens Petter Hauge, giovane calciatore arrivato dalla Norvegia. Sulla buona scia del suo acquisto, Paolo Maldini e Ricky Massarra avrebbero messo gli occhi su un altro prospetto interessante per il futuro: parliamo di Melayro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 novembre 2020) L’ottimo avvio stagionale delha sorpreso praticamente tutti. Ispirati da uno Zlatan Ibrahimovic che sta vivendo una seconda, devastante, giovinezza, Stefano Pioli ha portato la compagine rossonera al primo posto della classifica dopo otto partite di Serie A disputate. L’affermazione in casa del Napoli (1-3 il finale) ha reso ancor più autorevole un bisbiglio che, adesso, si è tramutato in un vociare di: iesi possono competere per lo scudetto o, più semplicisticamente, potrebbero entrare nel lotto delle pretendenti. I tre presi in Campania sono stati griffati anche da Jens Petter Hauge, giovane calciatore arrivato dalla Norvegia. Sulla buona scia del suo acquisto, Paolo Maldini e Ricky Massarra avrebbero messo gli occhi su un altro prospetto interessante per il futuro: parliamo di...

