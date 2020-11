Matrimonio a quattordicesima svista

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 24 novembre 2020) Fabrizio Quattrini, Nada Loffredi e Mario Abis Il totale fallimento della quinta edizione dia Vista, che per l’ennesima volta ha visto tutte le coppie scoppiare, apre la strada per una riflessione generale sul programma di Real Time, che per le prime tre edizioni è stato appannaggio di Sky Uno. Se come offerta di intrattenimento si rivela perfetto, data la capacità di appassionare il pubblico e di offrire un reality vero in un contesto televisivo in cui il genere sembra sempre più costruito a tavolino, più che un esperimento sociale è ormai diventato una vera e propria pagliacciata. Dopo cinque stagioni e quindici coppie formate dagli esperti Nada Loffredi, Mario Abis, Gerry Grassi (che ha lasciato dopo la terza) e Fabrizio Quattrini, solo una si è rivelata indovinata e resiste ancora oggi, quella composta nel 2017 da Francesca e Stefano. Le altre unioni ...