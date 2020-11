Matrimonio a Prima Vista, spunta il video della verità: “Il fantasma dell’ex” (Di martedì 24 novembre 2020) Questa sera, martedì 24 novembre, andrà in onda l’attesissima puntata speciale del programma di Real Time, Matrimonio a Prima a Vista. Tra le tante anticipazioni – la puntata è già disponibile per gli abbonati a Dplus Play – c’è lo scontro tra Luca e Giorgia, oltre all’incredibile triangolo tra Andrea, Sitara e Nicole. Proprio Luca L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Questa sera, martedì 24 novembre, andrà in onda l’attesissima puntata speciale del programma di Real Time,. Tra le tante anticipazioni – la puntata è già disponibile per gli abbonati a Dplus Play – c’è lo scontro tra Luca e Giorgia, oltre all’incredibile triangolo tra Andrea, Sitara e Nicole. Proprio Luca L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

stanzaselvaggia : L’edizione con i concorrenti più cattivi e azzeccati di sempre. E il finale che nessuno poteva immaginare.… - CorriereCitta : Andrea e Sitara Matrimonio di Matrimonio a Prima Vista non stanno più insieme, flirt già finito? (doppio spoiler) - SaraCarpi1 : @Macry79 @Letydreams @Anna97760274 @lolesylolas @Linamolinillo Ma come fa a essere così controllata, fino a un mese… - CorriereCitta : Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 24 novembre 2020 “e poi”: clamoroso “scambio di coppia” e colpi di scena sta… - zazoomblog : Matrimonio a prima vista come Beautiful: Andrea e Sitara scoppia tutto (SPOILER) - #Matrimonio #prima #vista… -