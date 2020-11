Matrimonio a prima vista Italia Luca accusa Giorgia | “Dicevi di amarmi | dopo una settimana avevi un altro”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 24 novembre 2020) Il prossimo martedì a grande sorpresa, cosa che non era mai successa, andrà in onda una nuova puntata post confronto di2020. Da quello che si è capito, questa puntata, che si intitolerà “Tutta la verità” e sarà il decimo episodio di questa edizione 2020 del programma di Real Time, è stata registrata pochissimi giorni fa. Sitara infatti parla di una interdi Nicole che è stata rilasciata pochi giorni fa a Fanpage.it., che nella puntata “E poi” non avevano voluto incontrarsi, questa volta si confronteranno in studio insieme agli esperti ma anche insieme a Sitara e ad Andrea. La puntata di cui vi stiamo per parlare andrà in onda il prossimo martedì su Real Time ma è già disponibile su DPlay ...