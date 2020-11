Matrimonio a Prima Vista, è finita fra Andrea e Sitara: i motivi della rottura (Di martedì 24 novembre 2020) Andrea e Sitara arriva la rottura, la coppia non era stata scelta per sposarsi ma ha iniziato una relazione al di fuori del programma. Cosa è successo? Nel programma Matrimonio… Questo articolo è stato pubblicato per la Prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 24 novembre 2020)arriva la, la coppia non era stata scelta per sposarsi ma ha iniziato una relazione al di fuori del programma. Cosa è successo? Nel programma… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

stanzaselvaggia : L’edizione con i concorrenti più cattivi e azzeccati di sempre. E il finale che nessuno poteva immaginare.… - CorriereCitta : Andrea e Sitara Matrimonio di Matrimonio a Prima Vista non stanno più insieme, flirt già finito? (doppio spoiler) - SaraCarpi1 : @Macry79 @Letydreams @Anna97760274 @lolesylolas @Linamolinillo Ma come fa a essere così controllata, fino a un mese… - CorriereCitta : Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 24 novembre 2020 “e poi”: clamoroso “scambio di coppia” e colpi di scena sta… - zazoomblog : Matrimonio a prima vista come Beautiful: Andrea e Sitara scoppia tutto (SPOILER) - #Matrimonio #prima #vista… -