Marianna Manduca, l’orrore della violenza in un diario: “Prendo botte per salvare i bimbi” (Di martedì 24 novembre 2020) Marianna Manduca, l’orrore della violenza in un diario. “Non uscivo più di casa. Aspettavo la mia razione quotidiana di botte per evitare che quella bestia rivolgesse le sue attenzioni contro i miei figli”. È la straziante testimonianza di Marianna Manduca, la mamma di tre figli uccisa dall’ex Saverio Nolfo, nel 2007, a Palagonia. È il ‘diario’ che Marianna aveva scritto e mai consegnato al Tribunale dei Minori, per riavere i figli affidati all’ex violento. L’uomo che, nonostante 12 denunce, l’avrebbe uccisa. “Sono Marianna Manduca, la mia è una storia vera, fatta di violenze, sopraffazioni e quotidiane umiliazioni. Il mio ex non riesce a tollerare che io abbia alzato ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 24 novembre 2020)in un. “Non uscivo più di casa. Aspettavo la mia razione quotidiana diper evitare che quella bestia rivolgesse le sue attenzioni contro i miei figli”. È la straziante testimonianza di, la mamma di tre figli uccisa dall’ex Saverio Nolfo, nel 2007, a Palagonia. È il ‘’ cheaveva scritto e mai consegnato al Tribunale dei Minori, per riavere i figli affidati all’ex violento. L’uomo che, nonostante 12 denunce, l’avrebbe uccisa. “Sono, la mia è una storia vera, fatta di violenze, sopraffazioni e quotidiane umiliazioni. Il mio ex non riesce a tollerare che io abbia alzato ...

Gianlucamoresco : RT @stealoia: E poi arriva questo, così normalmente atroce. Un cazzotto nello stomaco. Ma è #daleggere. Grazie ai figli di Marianna Manduca… - pdasti : 25 novembre ?????????? 25 novembre La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne Femm… - lacittanews : “Non uscivo più di casa. Aspettavo la mia razione quotidiana di botte per evitare che quella bestia rivolgesse le s… - zazoomblog : Marianna Manduca denuncia 12 volte il marito per le botte : ma lui l'ha uccisa - rmarceca : RT @stealoia: E poi arriva questo, così normalmente atroce. Un cazzotto nello stomaco. Ma è #daleggere. Grazie ai figli di Marianna Manduca… -