Marchisio e la moglie si schierano con la maestra | “Lei innocente | quello è revenge porn”

Leggi su golssip

(Di martedì 24 novembre 2020) Claudioe laRoberta hanno deciso di schierarsi sui social difendendo la, che è stata licenziata per colpa di un video intimo messo in giro dal suo ex uomo. Precisi e diretti i coniugihanno messo in chiaro come stanno le cose:"Giusto per chiarire la questione:- "Il video hard della" in realtà si chiamaporn.- Ilporn è un reato, oltre che una terribile violenza.- Fare sesso non è un reato (neanche per le maestre).Lei è. Lui un criminale, oltre che uno stronzo.Discorso chiuso".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CH8optnlH9B/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CH8ordrht3g/" Golssip.