Marchisio definitivo sulla vicenda della maestra di Torino licenziata | «Chiariamoci | lei è innocente | lui un criminale | oltre che uno str***»

Leggi su open.online

(Di martedì 24 novembre 2020) Claudio, ex calciatoreJuventus eNazionale, entra a gamba tesache nei giorni scorsi ha visto il licenziamento (illegittimo, ndr) di unad’asilo nel Torinese a seguitodiffusione di un video hard privato da parte del suo ex fidanzato, e rimbalzato sino alle chat dei genitoriscuola d’infanzia. November 23, 2020senza dubbi si è schierato dalla parte dell’insegnante, facendo ordine sui ruoli nellae mettendo i puntini sulle i sui termini usati, in questi giorni, dall’opinione pubblica per commentare la. «Giusto per chiarire la questione – scrive l’ex centrocampista – “il video hard...