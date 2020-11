Manchester United-Basaksehir, gran gol di Bruno Fernandes: destro al volo sotto l’incrocio per l’1-0 (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) Il Manchester United passa in vantaggio contro il Basaksehir. I Red Devils trovano la rete del vantaggio al 7? grazie ad una prodezza del solito Bruno Fernandes che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riceve palla e calcia al volo con il dentro, piazzando la sfera all’incrocio dei pali dove il portiere avversario non può arrivare. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Ilpassa in vantaggio contro il. I Red Devils trovano la rete del vantaggio al 7? grazie ad una prodezza del solitoche, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riceve palla e calcia alcon il dentro, piazzando la sfera aldei pali dove il portiere avversario non può arrivare. SportFace.

Vinicius_Hono : Que tipo de Manchester United é esse? #ManchesterUnited #ChampionsLeague #ChampionsNoSpace - sportface2016 : VIDEO - #UCL | #ManchesterUnited-#Basaksehir, gran gol di #BrunoFernandes: destro al volo sotto l'incrocio per l'1-… - Ryu26k : POPOPOPOPO CE MISSILE DE BRUNO FERNANDES !!! GO MANCHESTER UNITED - annndrezz : e esse manchester united em?? - DimitriosHasan : Manchester united in saha zemini ?? -

Manchester United, Solskjaer si tiene stretto Mata: pronto il rinnovo Calcio News 24 Manchester United-Basaksehir, gran gol di Bruno Fernandes: destro al volo sotto l'incrocio per l'1-0 (VIDEO)

Il Manchester United passa in vantaggio contro il Basaksehir. I Red Devils trovano la rete del vantaggio al 7' grazie ad una prodezza del solito Bruno Fernandes che, sugli sviluppi di un calcio ...

Articoli di Emilio Raso

L’esterno turco classe ’97 è finito sul taccuino dei Red Devils Secondo il portale turco fotomac.com.tr, il Manchester United sarebbe pronto ...

