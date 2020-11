Maicon al Sona, è tutto vero. Il ds Ferrarese: “Stiamo lavorando” (Di martedì 24 novembre 2020) La Serie D Veneta potrebbe cambiare veste con l’arrivo di Maicon al Sona. Non è solo un sogno, il brasiliano vorrebbe tornare in Italia Quanti di voi sentendo Sona si collegano subito a Prison Break? Molti, ma questa volta parliamo di calcio, di una squadra veneta di Serie D che sta trattando Maicon. Nulla di inventato. Non è un sogno, ma potrebbe diventare un bel regalo di Natale. Attualmente la società è al 15° posto in classifica del Girone B, ma presto potrebbe ricevere un’onda di visibilità e forza. A confermare il lavoro c’ha pensato il direttore sportivo Claudio Ferrarese: “Non voglio sbilanciarmi, ma è tutto vero. tutto nasce dalla conoscenza di un collaboratore che lavora con i brasiliani. È un’idea di un mese e mezzo fa, ma ci sono tanti ... Leggi su zon (Di martedì 24 novembre 2020) La Serie D Veneta potrebbe cambiare veste con l’arrivo dial. Non è solo un sogno, il brasiliano vorrebbe tornare in Italia Quanti di voi sentendosi collegano subito a Prison Break? Molti, ma questa volta parliamo di calcio, di una squadra veneta di Serie D che sta trattando. Nulla di inventato. Non è un sogno, ma potrebbe diventare un bel regalo di Natale. Attualmente la società è al 15° posto in classifica del Girone B, ma presto potrebbe ricevere un’onda di visibilità e forza. A confermare il lavoro c’ha pensato il direttore sportivo Claudio: “Non voglio sbilanciarmi, ma ènasce dalla conoscenza di un collaboratore che lavora con i brasiliani. È un’idea di un mese e mezzo fa, ma ci sono tanti ...

FBiasin : Appena ho letto che #Maicon, 39 anni, potrebbe firmare per il Sona (Vr) in serie D, ho avuto un mancamento. Non er… - TheItalianTimes : Dopo anni di grandi successi e vittorie #Macon, storico terzino dell'#Inter, torna in #Italia per giocare con la sq… - IlBacodaSeta : Assume concretezza la notizia, anticipata ieri dal Baco, del possibile arrivo al Sona calcio, promesso quest'anno i… - Sport_Mediaset : #SerieD, il #Sona crede all'arrivo di #Maicon: 'È tutto vero'. Il ds del piccolo club veneto conferma la trattativa… - SciabolataFFP : Immagine del giorno: il #Sona, squadra di #SerieD veneta (girone B), sarebbe in procinto di fare un grande colpo di… -