Mai così tanti morti dal 28 marzo, sono 853. Solo 6 intensive in più: è dramma negli ospedali, come leggere queste cifre (Di martedì 24 novembre 2020) Il bollettino di lunedì 23 novembre rilasciato dal ministero della Salute sull'emergenza coronavirus in termini di vittime è sicuramente uno dei peggiori da quando è esplosa la seconda ondata. Il numero dei contagi passa decisamente in secondo piano dinanzi a quello dei morti, che oggi sono stati 853, molti in più rispetto ai 630 di ieri: è il dato più alto dallo scorso 28 marzo, quando nel pieno del lockdown fu toccata quota 889 decessi. I contagi invece sono stati 23.232, sostanzialmente in linea con quelli degli scorsi giorni, anche se ormai sono uno degli indicatori meno utili per capire il reale stato della curva epidemiologica. La situazione del sistema sanitario nazionale rimane infatti molto seria, con il trend che può trarre in inganno ma che in realtà è drammatico: rispetto ...

