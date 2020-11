Lungomare di Salerno aperto…ai lavori: si inizia dalla pittura (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – L’amministrazione comunale di Salerno approfitta di questo periodo di chiusure e zona rossa che limitano sul Lungomare cittadino il passaggio ed il passeggio pedonale, per effettuare dei lavori di manutenzione. Da questa mattina gli operai comunali sono impegnati per la tinteggiatura delle parti in ferro compresi i cestini gettacarte e delle superfici in legno. E per verificare i lavori in corso il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli si è recato di buon ora sul Lungomare Trieste, proprio al fine di effettuare un sopralluogo nel mini cantiere. La tinteggiatura non è l’unico intervento attedi. Da tempo so chiede anche una messa in sicurezza di alcuni tratti di balaustra che hanno ceduto e di cui ci si augura la sostituzione al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’amministrazione comunale diapprofitta di questo periodo di chiusure e zona rossa che limitano sulcittadino il passaggio ed il passeggio pedonale, per effettuare deidi manutenzione. Da questa mattina gli operai comunali sono impegnati per la tinteggiatura delle parti in ferro compresi i cestini gettacarte e delle superfici in legno. E per verificare iin corso il sindaco diVincenzo Napoli si è recato di buon ora sulTrieste, proprio al fine di effettuare un sopralluogo nel mini cantiere. La tinteggiatura non è l’unico intervento attedi. Da tempo so chiede anche una messa in sicurezza di alcuni tratti di balaustra che hanno ceduto e di cui ci si augura la sostituzione al ...

