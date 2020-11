“Lucio Battisti era sorvegliato dai servizi segreti italiani e Usa | sospettavano che finanziasse l’estrema destra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) Lucioeradaie statunitensi. A rivelarlo in una video intervista pubblicata su Rockol.it sono lo storico e consulente di vari magistrati in materia di intelligence, Aldo Giannuli, e il projet-manager delle strategie di comunicazione dello Stato maggiore dell’Esercito, Roberto Di Nunzio. “Fui io a trovare la nota confidenziale deiche attribuiva a Lucioun ruolo di finanziatore del, racconta Aldo Giannuli al giornalista Michele Bovi. “Nel corso di un’indagine della procura della repubblica di Milano sulle stragi degli anni Settanta mi imbattei in una serie di documenti dell’Ufficio Affari Riservati, ilo ...