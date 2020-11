L’omicidio di Yara Gambirasio diventerà un film Netflix (Di martedì 24 novembre 2020) Prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi e distribuito da Netflix, diventerà un film la triste vicenda di Yara Gambirasio: cast e dettagli Sono attualmente in corso nella provincia romana (tra Fiano Romano e dintorni) le riprese de “Il Lupo e l’Agnello”, titolo provvisorio del film con cui la Taodue di Pietro Valsecchi intende raccontare la triste storia della giovane Yara Gambirasio, morta ormai dieci anni fa. Il film dovrebbe essere reso disponibile da Netflix in tutto il mondo nel corso del prossimo anno. Dietro la macchina da presa dovrebbe esserci Marco Tullio Giordana chiamato a dirigere, tra gli altri, Alessio Boni (nei panni del Comandante dei Carabinieri) e Isabella Ragonese, che invece presta il volto al pm ... Leggi su zon (Di martedì 24 novembre 2020) Prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi e distribuito daunla triste vicenda di: cast e dettagli Sono attualmente in corso nella provincia romana (tra Fiano Romano e dintorni) le riprese de “Il Lupo e l’Agnello”, titolo provvisorio delcon cui la Taodue di Pietro Valsecchi intende raccontare la triste storia della giovane, morta ormai dieci anni fa. Ildovrebbe essere reso disponibile dain tutto il mondo nel corso del prossimo anno. Dietro la macchina da presa dovrebbe esserci Marco Tullio Giordana chiamato a dirigere, tra gli altri, Alessio Boni (nei panni del Comandante dei Carabinieri) e Isabella Ragonese, che invece presta il volto al pm ...

MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Dieci anni fa, Yara Gambirasio scomparve da Brembate di Sopra e il suo corpo venne ritrovato tre mesi dopo: per l'omicidio… - Leonard08545755 : RT @ilgiornale: Dieci anni fa, Yara Gambirasio scomparve da Brembate di Sopra e il suo corpo venne ritrovato tre mesi dopo: per l'omicidio… - Alteo13290542 : RT @ilgiornale: Dieci anni fa, Yara Gambirasio scomparve da Brembate di Sopra e il suo corpo venne ritrovato tre mesi dopo: per l'omicidio… - ilgiornale : Dieci anni fa, Yara Gambirasio scomparve da Brembate di Sopra e il suo corpo venne ritrovato tre mesi dopo: per l'o… - msn_italia : Omicidio di Yara dieci anni dopo, il sogno di papà Gambirasio: 'Felice quando su Google non comparirà la cronaca ma… -

Ultime Notizie dalla rete : L’omicidio Yara Bossetti ai funerali del padre: “Sei stato perfetto” Kikapress