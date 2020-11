L'odio online che chiude la bocca alle giornaliste (Di martedì 24 novembre 2020) 'Cessa', 'Ridicola', 'sei una valletta con pretese da giornalista', 'La famosa tuttologa non che tettologa'. Sono alcuni degli insulti alle giornaliste, i più lievi, intercettati durante il ... Leggi su giulia.globalist (Di martedì 24 novembre 2020) 'Cessa', 'Ridicola', 'sei una vtta con pretese da giornalista', 'La famosa tuttologa non che tettologa'. Sono alcuni degli insulti, i più lievi, intercettati durante il ...

Sui social, 1 commento su 3 è offensivo nei confronti delle donne. Dobbiamo fermare l’hate speech.

Le donne sono il bersaglio principale dell'hate speech. Lo confermano i dati raccolti da Amnesty International nella terza edizione del Barometro dell'odio.

Odio online diminuito rispetto al 2019: analizzati 1.304.537 tweet, rilevati tra marzo e settembre 2020 di cui 565.526 negativi ...Le donne sono il bersaglio principale dell'hate speech. Lo confermano i dati raccolti da Amnesty International nella terza edizione del Barometro dell'odio.